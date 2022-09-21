Владимир Путин выступает с обращением по Донбассу

Президент России Владимир Путин начал своё обращение по поводу ситуации в Донбассе. Главные цели спецоперации по освобождению республик остались неизменными, отметил он.

"Мы не можем отдать близких людей на растерзание палачам. Мы сделаем всё, чтобы сделать безопасные условия для проведения референдумов", — заявил президент.