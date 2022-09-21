Президент России Владимир Путин начал своё обращение по поводу ситуации в Донбассе. Главные цели спецоперации по освобождению республик остались неизменными, отметил он.
"Мы не можем отдать близких людей на растерзание палачам. Мы сделаем всё, чтобы сделать безопасные условия для проведения референдумов", — заявил президент.
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