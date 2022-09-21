"Законы военного времени" приняты из-за последствий референдумов

Депутаты Госдумы вчера приняли поправки в Уголовный кодекс РФ в части усиления ответственности за преступления в ходе военной службы. Суть вопроса сводится к "правоприменению в случае введения военного положения в стране".

Законами усилены ответственность за неисполнение приказа командира, дезертирство, мародёрство и прочие нарушения в период войны или мобилизации, сообщает "Независимая газета".

Отказ выполнять приказ будет наказываться лишением свободы до трёх лет. А в случае наступления тяжких последствий — до 10 лет.

За дезертирство будут давать от 5 и вплоть до 10 лет лишения свободы, в период мобилизации — до 15 лет.

За уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности срок тюремного заключения может достигать 5 лет.

Добровольная сдача в плен будет караться сроком от 3 до 10 лет.

Мародёрство потянет на 6 лет заключения,

Срыв гособоронзаказа повлечет от 8 до 10 лет лишения свободы.

Помимо этого закона, прописаны правила привлечения на военную службу иностранцев и сроки предоставлениям им российского гражданства, которое они смогут получить в упрощённом порядке.

Как пояснил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов, иностранным гражданам (в том числе мигрантам из стран Азии), которые заключили контракты, гражданство будет предоставлено без получения вида на жительство.

Также было объявлено, что референдумы о присоединении к России в ДНР-ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей пройдут 23-27 сентября.

На этом фоне законы об уточнении ответственности за отдельные преступления против военной службы смотрятся как понимание перспективы, но совсем не в плане мобилизации или объявления военного положения.

Просто в РФ (в случае решения на референдумах) придут регионы, где уже идут военные действия (на территории и Херсонской, и Запорожской областей), и где (ЛДНР) ещё полгода назад была объявлена массовая мобилизация.

Как поясняют авторы проекта "Методичка”, это "правовой казус", когда не присоединяющиеся государства, а "законодательство РФ вынуждено подстраивать принимающее".

"Ведь не распустят же ЛДНРовских бойцов (ставших гражданами РФ) по домам из-за того, что в РФ мобилизации нет".