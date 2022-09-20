Юрист оценил риск Пугачёвой стать иноагентом

Юрист и координатор Мужского движения Антон Сорвачёв рассказал, что будет, если Минюст РФ внесёт певицу Аллу Пугачёву в список иностранных агентов.

Ранее Пугачёва попросила добавить её в реестр иноагентов вслед за своим мужем Максимом Галкиным*.

По словам Сорвачёва, статус иноагента — это не клеймо врага народа. Попадание в список иностранных агентов означает, что человек получает деньги от зарубежных стран и работает в интересах другого государства. Единственное ограничение для таких людей заключается в том, что они не смогут заниматься в России политикой и будут вынуждены маркировать свою продукцию.

"Если Алла Пугачева будет записывать какие-то видеоролики или публиковать в соцсетях какие-то политические мысли, то будет проставлена планка, что это иноагент. При этом это вовсе не значит, что это конец света и так далее", — сказал Сорвачёв в беседе с Общественной Службой Новостей.

* признан иностранным агентом в России.