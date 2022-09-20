Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении Донецкой Народной Республики к России пройдёт тогда же, когда и соответствующий референдум в ЛНР — с 23 по 27 сентября.
Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой как можно скорее принять республику в состав России. По словам главы ДНР, многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью великой страны, которую всегда воспринимал, как свою Родину.
Пушилин напомнил, что с 2014 года в республике погибли более девяти тысяч жителей, среди которых 120 детей.
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