Референдумы в ДНР и ЛНР пройдут с 23 по 27 сентября

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении Донецкой Народной Республики к России пройдёт тогда же, когда и соответствующий референдум в ЛНР — с 23 по 27 сентября.

Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой как можно скорее принять республику в состав России. По словам главы ДНР, многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью великой страны, которую всегда воспринимал, как свою Родину.

Пушилин напомнил, что с 2014 года в республике погибли более девяти тысяч жителей, среди которых 120 детей.