Сивков заявил, что проведение референдумов изменит ход спецоперации

Военный эксперт Константин Сивков заявил, что проведение референдумов в Херсонской области, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках должны произойти именно сейчас.

Если регионы войдут в состав РФ, то это будет означать, что украинские войска наносят удары по российской территории. В таком случае ход спецоперации существенно изменится, отметил эксперт.

"Теперь это борьба не за союзное государство, а за целостность территории России", — указал Сивков.

Эксперт подчеркнул, что посягательство на российские регионы будет рассматриваться как основание для применения ядерного оружия.

"Именно поэтому наиболее масштабное применение вооружённых сил сейчас направлено именно на освобождение этих республик", — объяснил Сивков в беседе с Общественной Службой Новостей.