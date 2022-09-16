Путин о решении Украины отказаться от переговоров с РФ: флаг в руки

Президент РФ Владимир Путин коротко ответил на решение Украины отказаться от переговоров с Россией: "Флаг в руки".

Ранее на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди российский лидер сказал, что Киев отказался от переговоров с Москвой и намерен решать проблемы военным способом. Путин пообещал индийскому коллеге сделать всё, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее.