Президент РФ Владимир Путин коротко ответил на решение Украины отказаться от переговоров с Россией: "Флаг в руки".
Ранее на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди российский лидер сказал, что Киев отказался от переговоров с Москвой и намерен решать проблемы военным способом. Путин пообещал индийскому коллеге сделать всё, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее.
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