Путин о контрнаступлении ВСУ: посмотрим, чем это закончится

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина объявила о проведении активной контрнаступательной операции и призвал посмотреть, чем она закончится.

"Ну, посмотрим, как она будет, чем она закончится", — отметил российский лидер.