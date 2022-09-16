Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина объявила о проведении активной контрнаступательной операции и призвал посмотреть, чем она закончится.
"Ну, посмотрим, как она будет, чем она закончится", — отметил российский лидер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.