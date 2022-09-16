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Путин озвучил условие для встречи с Зеленским

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится в том случае, если Киев на неё согласится, однако Украина отказывается вступать в переговоры.

По словам главы государства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен в позитивном результате встречи с Зеленским.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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