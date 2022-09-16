Глава Кузбасса Цивилёв выразил поддержку идее Кадырова о "самомобилизации"

По словам главы Кузбасса Сергея Цивилёва, в регионе приветствовали инициативу лидера Чечни Рамзана Кадырова относительно "самомобилизации".

Цивилёв выразил готовность присоединиться к этому предложению, заявив, что власти региона намерены поддержать всех кузбассовцев, которые станут участниками спецоперации на Украине.

"Мы окажем им необходимые меры поддержки. Соответствующее распоряжение будет мною подписано", — пообещал Цивилёв в своём Telegram-канале.