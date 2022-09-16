Руководитель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вместо репараций за Вторую мировую войну польскому лидеру Анджею Дуде стоит отправить учебник по истории.
"Президенту Польши вместо репараций нужно отправить учебник истории вместе с повесткой", — отметил он.
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