Политолог Роман Базиков оценил решение чиновников не проводить праздничные мероприятия в ходе Дня города в Ростове-на-Дону из-за конфликта на Украине. Как подчеркнул эксперт, у подобных мер всегда есть сторонники и противники.
"Салюты на фоне нынешних событий могут быть восприняты негативно", — сказал специалист, слова которого передаёт rostovgazeta.ru.
По словам собеседника издания, в данный момент в обществе появилось мнение о необходимости "мобилизации сил" России.
Ранее актриса Мария Шукшина отреагировала на отмену салюта в Ростове-на-Дону. Артистка заявила, что россияне выступают против масштабных праздников во время военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.