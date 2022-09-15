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Политолог Базиков поддержал отмену концерта на День города в Ростове-на-Дону

Политика

Политолог Роман Базиков оценил решение чиновников не проводить праздничные мероприятия в ходе Дня города в Ростове-на-Дону из-за конфликта на Украине. Как подчеркнул эксперт, у подобных мер всегда есть сторонники и противники.

"Салюты на фоне нынешних событий могут быть восприняты негативно", — сказал специалист, слова которого передаёт rostovgazeta.ru.

По словам собеседника издания, в данный момент в обществе появилось мнение о необходимости "мобилизации сил" России.

Ранее актриса Мария Шукшина отреагировала на отмену салюта в Ростове-на-Дону. Артистка заявила, что россияне выступают против масштабных праздников во время военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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