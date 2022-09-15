Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Сообщается, что у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами других стран.
Обсуждения коснутся шагов в сфере обеспечения безопасности, экономической деятельности и вопросов развития транспортной инфраструктуры.
Президент России намерен отдельно пообщаться с главами Китая, Турции, Киргизии, Ирана и Пакистана.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.