Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Сообщается, что у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами других стран.

Обсуждения коснутся шагов в сфере обеспечения безопасности, экономической деятельности и вопросов развития транспортной инфраструктуры.

Президент России намерен отдельно пообщаться с главами Китая, Турции, Киргизии, Ирана и Пакистана.