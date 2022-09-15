Эксперт: нужно выгнать с работы тех, кто допустил обстрелы ЗАЭС

Гендиректор Института проблем энергетики Булат Нигматулин заявил, что для запуска Запорожской атомной электростанции Вооружённые силы РФ должны уничтожить украинскую артиллерию, которая обстреливает ядерный объект.

По словам Нигматулина, занявшие территорию ЗАЭС российские военные должны были предвидеть, что ВСУ будет атаковать станцию. Кроме того, защитникам нужно было придумать, как подавлять точки обстрела и не допускать попадания ракет по территории Запорожской АЭС. Также эксперт призвал отказаться от посредничества Международного агентства по атомной энергии, поскольку оно не решает проблему.

"Тех, кто допустили эти обстрелы, нужно выгнать с работы. Дальше надо найти тех, кто может управлять станцией. Такие в армии есть. А для пресечения диверсий есть ФСБ", — подчеркнул Нигматулин в беседе с изданием Радио 1.

Ранее российская сторона остановила все энергоблоки ЗАЭС из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины, которые могут привести к ядерной катастрофе.