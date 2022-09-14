КПРФ не подтвердила опубликованную в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил лидера страны не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова на пост главы Минобороны.
Коммунисты пообещали обратиться в Следственный комитет, чтобы правоохранители нашли провокаторов и привлекли их к ответственности.
"Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на имя президента РФ В. В. Путина и направленный против главы Чеченской Республики Р. А. Кадырова. Пресс-служба Центрального Комитета партии опровергает информацию, содержащуюся в сообщении газеты "Новые Известия", — сообщила пресс-служба партии.
По данным коммунистов, провокаторы сфальсифицировали подпись Зюганова на фальшивом бланке Центрального Комитета партии и отправили в СМИ письмо с адреса электронной почты, который не имеет отношения к КПРФ.
В настоящее время соответствующая публикация удалена с сайта "Новых Известий".
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