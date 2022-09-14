МИД РФ: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья

Евросоюз безцеремонно пытается вытеснить Россию из Закавказья и мешает трёхсторонней работе российской стороны с Арменией и Азербайджаном по сложившейся ситуации на границе, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

Как подчеркнул представитель МИД, всё это происходит на фоне прекращения работы по линии Минской группы ОБСЕ.

"Активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ", — пояснил Гончар РИА Новости.

Он подчеркнул, что это политические игры ЕС, который даже не скрывает свой цели оттеснить Москву из Закавказья.