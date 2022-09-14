Москалькова: российским омбудсменам угрожают с Украины

Российские омбудсмены подвергаются нападкам со стороны Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По её словам, специалистов оскорбляют и даже угрожают им расправой.

"Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получил от украинской стороны шквал оскорблений и угроз", — пояснила омбудсмен на координационном совете, который проходит на Дальнем Востоке.

Как подчеркнула Москалькова, несмотря на обстоятельства, специалисты продолжают работать в усиленном режиме.