Российские омбудсмены подвергаются нападкам со стороны Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, специалистов оскорбляют и даже угрожают им расправой.
"Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получил от украинской стороны шквал оскорблений и угроз", — пояснила омбудсмен на координационном совете, который проходит на Дальнем Востоке.
Как подчеркнула Москалькова, несмотря на обстоятельства, специалисты продолжают работать в усиленном режиме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Срок подготовки бронетанкового кулака против России составляет около пяти лет, считает политолог.