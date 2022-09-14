Россия находится в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.
Москва намерена помочь стабилизировать ситуацию на фоне обострившегося конфликта на границе двух государств.
"Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации", — пояснил Гончар РИА Новости.
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Срок подготовки бронетанкового кулака против России составляет около пяти лет, считает политолог.