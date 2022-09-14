МИД РФ: Москва занимается стабилизацией отношений между Арменией и Азербайджаном

Россия находится в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

Москва намерена помочь стабилизировать ситуацию на фоне обострившегося конфликта на границе двух государств.

"Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации", — пояснил Гончар РИА Новости.