В ГД РФ предложили ужесточить наказание за госизмену

В ближайшее время в Госдуму РФ внесут на рассмотрение законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за государственную измену, сообщил первый замглавы комитета ГД по безопасности Андрей Луговой.

По словам представителя партии ЛДПР, санкция может в себя включить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Он подчеркнул, что в последнее время в России всё чаще набирают "агентуру" и работают разведчики недружественных стран.

"Инициативы (об ужесточении наказания) подготовим и внесем в ближайшее время… Будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство — буду говорить понятным для всех языком — полагался расстрел", — пояснил Луговой РИА Новости.