Медведев: Украина сделала первый шаг к началу Третьей мировой войны

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опубликованный Офисом президента Украины Владимира Зеленского проект "гарантий безопасности" фактически является прологом к Третьей мировой войне.

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст", — сообщил бывший президент РФ в своём Telegram-канале.

Он добавил, что этот проект — попытка Украины применить к себе статью 5 Североатлантического пакта, которая защищает страну-члена НАТО от внешней агрессии и даёт право остальным государствам, входящим в альянс, отвечать на этот акт насилия совместными действиями.