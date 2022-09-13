Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опубликованный Офисом президента Украины Владимира Зеленского проект "гарантий безопасности" фактически является прологом к Третьей мировой войне.
"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст", — сообщил бывший президент РФ в своём Telegram-канале.
Он добавил, что этот проект — попытка Украины применить к себе статью 5 Североатлантического пакта, которая защищает страну-члена НАТО от внешней агрессии и даёт право остальным государствам, входящим в альянс, отвечать на этот акт насилия совместными действиями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.