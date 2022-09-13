Владимир Путин проведёт встречу с губернатором Карелии

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с избранными главами регионов РФ. В их числе будет и губернатор Карелии Артур Парфёнчиков, который одержал победу, согласно предварительным итогам.

Глава государства оценит результаты прошедших выборов. Об этом пишет издание karelinform.ru.