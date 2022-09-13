Президент России Владимир Путин проведёт встречу с избранными главами регионов РФ. В их числе будет и губернатор Карелии Артур Парфёнчиков, который одержал победу, согласно предварительным итогам.
Глава государства оценит результаты прошедших выборов. Об этом пишет издание karelinform.ru.
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Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.