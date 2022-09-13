Новосибирских депутатов могут не лишить мандата за критику СВО

В Новосибирске разгорелся скандал на фоне заявлений депутатов горсовета Сергея Бойко и парламентария от "Коалиции 2020" Хельги Пироговой. Жители региона потребовали лишить политиков мандата за резкую критику в отношении спецоперации на Украине.

Против Пироговой возбудили уголовное дело из-за дискредитации Вооружённых сил РФ.

"Основаниями для досрочного прекращения депутатских полномочий могут быть вступление в силу обвинительного приговора суда, отзыв депутата избирателями. Полномочия прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами", — пояснил председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев Om1.ru.

Асанцев подчеркнул, что речь идёт о несоблюдении ФЗ:

"Об общих принципах организации местного самоуправления",

"О противодействии коррупции",

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",

"О запрете иметь счета за границей".

В Горсовете пояснили, что причины для прекращения полномочий депутатов пока нет.