В Пермском крае завершились трёхдневные выборы в органы местного самоуправления. Согласно информации, партия "Единая Россия" получила 91 мандат из 104.
Как сообщили региональные СМИ, самая высокая явка по региону составила 37 процентов.
Так, результаты голосования распределились следующим образом:
"Средняя явка составила 21,16% — она соответствует средней многолетней явке на муниципальных выборах в Прикамье", — передаёт properm.ru.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.