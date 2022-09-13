В Пермском крае подвели итоги выборов: большая часть мандатов у "Единой Россия"

В Пермском крае завершились трёхдневные выборы в органы местного самоуправления. Согласно информации, партия "Единая Россия" получила 91 мандат из 104.

Как сообщили региональные СМИ, самая высокая явка по региону составила 37 процентов.

Так, результаты голосования распределились следующим образом:

"Единая Россия" — 91 мандат,

"Справедливая Россия" — шесть мандатов,

самовыдвиженцы — четыре мандата,

ЛДПР — два мандата,

КПРФ — один мандат.

"Средняя явка составила 21,16% — она соответствует средней многолетней явке на муниципальных выборах в Прикамье", — передаёт properm.ru.