Эксперт оценил важность политической фигуры Пушилина для ДНР

Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв оценил личность главы ДНР Дениса Пушилина и его роль в руководстве Донецкой Народной Республикой.

Ранее Пушилин назвал "чушью" распространяемые украинскими СМИ слухи о том, что Кремль хотел отстранить его от должности.

Журавлёв напомнил, что Пушилин не является назначенным Кремлём чиновником, которого можно при желании уволить. Его избрал народ ДНР на легитимных выборах, поэтому местные жители доверяют ему. Даже если после референдума республика войдёт в состав Российской Федерации, Пушилин всё равно останется избираемым лицом, отметил эксперт.

Он напомнил, что глава ДНР — важная политическая фигура, поскольку он был одним из ключевых деятелей "русской весны" и внёс большой вклад в дело освобождения Донбасса.

"Что же до влияния Пушилина в республике, то оно, безусловно, велико, но не безгранично. Он же не авторитарный лидер…, а консенсусный", — сообщил Журавлёв в беседе с Общественной Службой Новостей.