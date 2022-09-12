Многодетным россиянам могут разрешить поступать в мобилизационный резерв

Депутат Госдумы Андрей Картаполов и ещё несколько депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, который предполагает предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, возможности при желании поступить в мобилизационный резерв.

В настоящее время эта категория граждан освобождается от призыва на военные сборы, независимо от их желания.