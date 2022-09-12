Бречалов набрал меньше всего голосов среди губернаторов

Федеральная Центральная избирательная компания проинформировала, что руководитель Удмуртии Александр Бречалов на выборах набрал меньше всего голосов среди других глав регионов.

"В выборах главы Удмуртии приняли участие 451 486 избирателей (38,7%). Из них за действующего руководителя республики Александра Бречалова отдали голоса 298 822 избирателей (64,38%)", — приводит результаты ЦИК um-info.ru.

По данным избирательной компании, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев набрал 65 процентов голосов, за руководителя Кировской области Александра Соколова отдали голоса 71,8 процентов жителей. Лидером среди глав стал губернатор Бурятии Алексей Цыденов. Он получил 86 процентов голосов среди местного населения.