Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит оснований для встречи президента России Владимира Путина с украинским главой государства Владимиром Зеленским.
"Не усматриваем переговорной перспективы, предпосылки для такого общения отсутствуют", — отметил он.
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