Песков: для встречи Путина и Зеленского нет переговорной перспективы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит оснований для встречи президента России Владимира Путина с украинским главой государства Владимиром Зеленским.

"Не усматриваем переговорной перспективы, предпосылки для такого общения отсутствуют", — отметил он.