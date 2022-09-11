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Путин и Макрон переговорили по телефону о ситуации на Украине

Политика

Владимир Путин побеседовал с лидером Франции Эммануэлем Макроном по телефону.

Путин объяснил, что украинское зерно должно поставляться в первую очередь в развивающиеся страны. Глава РФ подчеркнул, что Еврокомиссия не должна препятствовать отправкам удобрений и продовольствия из России в страны с отстающими темпами развития.

Президенты РФ и Франции выразили готовность к неполитизированному диалогу по ситуации вокруг Запорожской атомной станции при посредничестве МАГАТЭ.

Путин рассказал Макрону о периодических атаках ВСУ на станцию и о том, какие меры по её защите предпринимает РФ.

Президент России отметил, что Киев применяет западное оружие против гражданской инфраструктуры ЛДНР.

Ранее журналистка слила в Сеть звонок Владимира Зеленского Макрону в день начала спецоперации на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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