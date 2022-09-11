Американист Евстафьев: Киев начнёт искать новых спонсоров после ухода США

Киеву начнёт продавать "продавать" боевые действия на внешний рынок и искать новых спонсоров в случае, если Вашингтон "отойдёт в сторону", заявил политолог-американист и специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, боевые действия в стране — гарантия финансирования официального Киева. Если США прекратят спонсировать Украину, режиму придётся нагнетать обстановку и искать новых партнёров.

"Единственный вопрос, насколько киевский режим поймёт, что логика информационно-политической войны не работает или будут думать, что Арестовича можно будет "продавать" на внешний рынок. Но, думаю, что они поймут", — пояснил американист sm.news.

По мнению эксперта, Киев будет говорить о своей "политической воле и независимости", что в своё время дало эффект.

Однако европейцы и Запад всё больше задумываются о правильности действий России.