Власти Оренбургской области подписали соглашение с Российским дорожным научно-исследовательский институтом. Представители вуза обязаны оценить состояние асфальта, отметили местные СМИ.
"Должен быть разработан план по ремонту и содержанию автомобильных дорог", — написали в 56orb.ru.
Длина покрытия составила 11 697 километров. По информации издания, подрядчик пообещал разработать цифровую модель с характеристиками дорог. Известно, что на реализацию проекта власти потратят почти 300 миллионов рублей.
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