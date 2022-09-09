В Оренбургской области потратят около 300 миллионов рублей на изучение дорог

Власти Оренбургской области подписали соглашение с Российским дорожным научно-исследовательский институтом. Представители вуза обязаны оценить состояние асфальта, отметили местные СМИ.

"Должен быть разработан план по ремонту и содержанию автомобильных дорог", — написали в 56orb.ru.

Длина покрытия составила 11 697 километров. По информации издания, подрядчик пообещал разработать цифровую модель с характеристиками дорог. Известно, что на реализацию проекта власти потратят почти 300 миллионов рублей.