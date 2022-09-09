Представитель администрации российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу, девятого сентября, президент примет участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.