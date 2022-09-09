Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности России

Представитель администрации российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу, девятого сентября, президент примет участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.