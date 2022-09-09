Политолог Евгений Сатановский пояснил, что бредовое состояние украинского лидера Владимира Зеленского связано с приёмом наркотических веществ.
"Он не рассказывал, каким типом наркотиков он закинулся? Хотя бы поставщика рекомендовал тем, кто у нас этой дрянью балуется. У него серьезные приходы, галлюцинации", — отметил он.
Политолог подчеркнул, что на Украине буйно процветает нацизм. Националисты наносят на себя нацистские татуировки, выкрикивают соответствующие лозунги, зигуют.
"Перед глазами стоит всё время карта военных лет 42-43 года. Освобождение нацистов от кого? От украинцев. Немцев там немного, но разницы никакой", — заключил он.
Ранее журналистка слила в Сеть панический звонок Зеленского Макрону утром 24 февраля.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.