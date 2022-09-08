Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Россия передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины, то обречёт мир на ядерную катастрофу.
По словам Захаровой, Киев использует ЗАЭС в качестве элемента ядерного шантажа. В этом ему помогает Запад, который отработал методику подобных провокаций под чужим флагом в разных странах мира.
"Говорить о том, что этот объект может быть передан под контроль киевского режима, который вообще ничего не контролирует, это смешно. Это значит, просто обрекать Европу и целый мир на угрозу разрушения ядерного объекта, ядерную катастрофу", — сказала представитель МИД.
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