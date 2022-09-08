Захарова: передача Киеву ЗАЭС обречёт мир на ядерную катастрофу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Россия передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины, то обречёт мир на ядерную катастрофу.

По словам Захаровой, Киев использует ЗАЭС в качестве элемента ядерного шантажа. В этом ему помогает Запад, который отработал методику подобных провокаций под чужим флагом в разных странах мира.

"Говорить о том, что этот объект может быть передан под контроль киевского режима, который вообще ничего не контролирует, это смешно. Это значит, просто обрекать Европу и целый мир на угрозу разрушения ядерного объекта, ядерную катастрофу", — сказала представитель МИД.