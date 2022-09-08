Захарова об украинцах: "Для Запада нет таких людей вообще"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что успехи России в спецоперации на Украине провоцируют истерику у западных кураторов Киева.

По словам Захаровой, уверенный ход спецоперации вызывает истерику у "западных кураторов" Украины, которые требуют от киевского режима побед на поле боя любой ценой. В противном случае Запад угрожает сократить поставки вооружения и урезать финансовую помощь Киеву.

"… Жизнь человека, гражданина Украины на Западе не то что не ценится, не ставится ни во что. Для Запада нет таких людей вообще. Не то что нет ценности их жизни, не то что никто не думает о их будущем. Нет, это просто расходный материал. Такое "пушечное мясо" 21 века", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее Захарова предостерегла граждан России от телефонных звонков наркоманов от имени президента Украины Владимира Зеленского.