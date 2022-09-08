Аксёнов: присоединение территорий к РФ без референдумов логично и обоснованно

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов высказался об организации референдумов о включении Луганской и Донецкой Народных республик, подконтрольных России регионов в состав нашей страны. Как отметил чиновник, власти полуострова готовы помочь с проведением голосований.

"На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов", — подчеркнул губернатор.

По его словам, в Крыму прошло голосование, которое не нарушило право, однако эту процедуру признало законной маленькое количество стран. Их реакция зависит от "политической воли", заключил Аксёнов.

Ранее единоросс Андрей Турчак сообщил, что референдум на подконтрольных РФ территориях может состояться четвёртого ноября.