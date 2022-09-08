На Сахалине построят завод СПГ: газ придёт на Курилы

Правительство Сахалинской области заключило соглашение с российской газовой корпорацией "Газпром" на строительство завода СПГ.

Сообщается, что документы подписали на полях ВЭФ.

"Сжиженный природный газ придёт на Курилы уже в следующем году, — сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. - Оно (соглашение. — Прим. ред.)предусматривает строительство на Сахалине завода сжиженного природного газа".

Он подчеркнул, что соглашение заключал лично глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он уточнил, что правительство региона совместно с корпорацией намерены газифицировать область до конца 2025 года.