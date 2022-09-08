Правительство Сахалинской области заключило соглашение с российской газовой корпорацией "Газпром" на строительство завода СПГ.
Сообщается, что документы подписали на полях ВЭФ.
"Сжиженный природный газ придёт на Курилы уже в следующем году, — сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. - Оно (соглашение. — Прим. ред.)предусматривает строительство на Сахалине завода сжиженного природного газа".
Он подчеркнул, что соглашение заключал лично глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он уточнил, что правительство региона совместно с корпорацией намерены газифицировать область до конца 2025 года.
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