Постпред Ульянов обвинил МАГАТЭ в нежелании называть виновника обстрелов ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ умалчивают о том, что Запорожскую АЭС обстреливает украинская армия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Главный недостаток доклада — то, что агентство полностью уходит от того, чтобы назвать виновных в угрозах ядерной безопасности на этой станции. Хотя, конечно же, сотрудники МАГАТЭ… отлично должны знать, что обстрелы ведут украинцы, но сказать это вслух агентство себе, видимо, позволить не может", — сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Запад тоже знает, что атомную станцию обстреливают Вооружённые силы Украины, но он не предпринимает никаких действий по усмирению Киева. Между тем, обстрелы усиливаются с каждым днём, отметил Ульянов.

Он добавил, что на следующей неделе Россия в очередной раз призовёт западные страны к тому, чтобы они оказали влияние на Украину и заставили её прекратить атаки по станции.

Ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории Запорожской атомной электростанции нет российской военной техники, которую предлагают убрать эксперты МАГАТЭ.