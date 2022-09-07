Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Экс-сотрудник Белого дома: США и РФ не могут понять друг друга
Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus
Постпред при ЕС Чижов: покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ
Washington Post: потери ВСУ в наступлении на Херсон в 5 раз выше ВС РФ
The Hill: США могут ввести "миротворцев" на Украину после катастрофы на ЗАЭС
Психиатр Шуров: спецоперация никак не сказалась на ментальном здоровье россиян
Генштаб ВСУ: армия России атакует и наносит массированные удары
Президент Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером Шольцем

Постпред Ульянов обвинил МАГАТЭ в нежелании называть виновника обстрелов ЗАЭС

Политика

Эксперты МАГАТЭ умалчивают о том, что Запорожскую АЭС обстреливает украинская армия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред Ульянов обвинил МАГАТЭ в нежелании называть виновника обстрелов ЗАЭС

"Главный недостаток доклада — то, что агентство полностью уходит от того, чтобы назвать виновных в угрозах ядерной безопасности на этой станции. Хотя, конечно же, сотрудники МАГАТЭ… отлично должны знать, что обстрелы ведут украинцы, но сказать это вслух агентство себе, видимо, позволить не может", — сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Запад тоже знает, что атомную станцию обстреливают Вооружённые силы Украины, но он не предпринимает никаких действий по усмирению Киева. Между тем, обстрелы усиливаются с каждым днём, отметил Ульянов.

Он добавил, что на следующей неделе Россия в очередной раз призовёт западные страны к тому, чтобы они оказали влияние на Украину и заставили её прекратить атаки по станции.

Ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории Запорожской атомной электростанции нет российской военной техники, которую предлагают убрать эксперты МАГАТЭ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Силовые структуры
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат

Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.

Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
Мир. Новости мира
Daily Mail: "Украинский дед из берданки сбил российский Су-34"
Инна Новикова Горбачёв убирал лидеров Восточной Европы, желавших сохранить Варшавский договор Инна Новикова Сергей Лебедев Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже Сергей Лебедев Ольга Лебедева Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС "не увидели" главного Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Baijiahao: Великобритания поплатилась за нарушение воздушных границ РФ
Силовые структуры
Поддубный: ВСУ перешли в наступление на Харьковском направлении
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Силовые структуры
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Последние материалы
Никто не знает, что случится на Изюмском фронте
Эксперт Николаева: "Не стоит "пробовать" медитацию для развлечения"
Постпред Ульянов обвинил МАГАТЭ в нежелании называть виновника обстрелов ЗАЭС
Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus
Постпред при ЕС Чижов: покупка Россией оружия из КНДР была выдумана СМИ
Washington Post: потери ВСУ в наступлении на Херсон в 5 раз выше ВС РФ
The Hill: США могут ввести "миротворцев" на Украину после катастрофы на ЗАЭС
Психиатр Шуров: спецоперация никак не сказалась на ментальном здоровье россиян
Генштаб ВСУ: армия России атакует и наносит массированные удары
Президент Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером Шольцем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников