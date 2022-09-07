Председатель Госдумы Володин: россияне пока не доверяют молодым депутатам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал намерение представителей Молодёжного парламента сформировать собственный аппарат, то есть создать вспомогательные службы, получить консультантов и личных помощников.

Как напомнил председатель ГД, у депутатов нет аппарата, поскольку из-за него возникает бюрократия. По словам Володина, парламентарии должны как можно чаще разговаривать с избирателями. Вместе с этим политик отметил, что пока граждане нашей страны не доверяют молодым чиновникам.

"Вот вы идёте в больницу. Возьмите и скажите там: "Хочу, чтобы меня лечил практикант", — добавил спикер Госдумы, слова которого приводит newsnn.ru.