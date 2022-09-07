Юристы: либо ЛДНР перейдёт на законы РФ, либо наоборот

Правовые системы России и ДНР уже сейчас имеют ряд существенных различий и демонстрируют кардинально разные подходы. Что с этим можно сделать и придётся ли?

По мнению экспертов "НГ", если ЛНР фактически пользуется нормами российского Уголовно-процессуального кодекса (УПК), то у соседей вовсю работает советская модель юриспруденции.

Например, в Донецке принцип презумпции невиновности обозначен крайне обтекаемо, нет суда присяжных и понятия "допустимости доказательств", есть расстрелы и повешение (!), а также сильно урезаны права адвокатов.

Многие считают, что такая версия права сегодня является экспериментальной, но кто и как воспользуется данным результатами — неочевидно.

Адвокат Вячеслав Голенев считает, что она даст ответ на вопрос о действующих стандартах защиты и уголовного процесса. ДНР сегодня — это "идеальная модель" для России будущего, определяющая векторы ближайших десятилетий.

При этом в УПК ДНР нет такого понятия, как недопустимость доказательств, то есть запрет на доказательства, которые могли быть собраны с нарушением закона или в обход защиты. Впрочем, как отметил зам. исполнительного директора Ассоциации юристов России Денис Смола, ДНР давно уже живёт в состоянии военного положения, используя при этом законодательство обоих государств — и России, и Украины.

Со своей стороны, федеральный судья в отставке Сергей Пашин заявил, что главное — не как написаны законы, а то, как они применяются. Тут решение вопроса будет зависеть от того, что станет с ДНР в ближайшем будущем и войдёт ли она в состав России.

Тогда и будут даны ответы на вопросы — какой юридический статус у региона? Как осуществлять коммерческую деятельность? Кому платить, на какие счета? С какими юрлицами заключать договоры? В какой юрисдикции перерегистрировать активы для работы и как? По каким законам будут судить?

Если же ДНР/ЛНР будут самостоятельными республиками, то они просто будут что-то заимствовать у РФ, но не факт, что станут подгонять свои правила под российские законы.

"Скорее всего, власти будут долго смотреть, как народ реагирует и постепенно опробовать разные варианты — и новые негласные виды следствия, и смешение оперативно-розыскных и процессуальных действий. Вряди ли это станет игрой в одни ворота — Россия также может задействовать у себя наработки, обкатанные в ДНР", — резюмировал эксперт.