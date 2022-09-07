Путин: помощь жителям Донбасса — долг России

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик — долг России, а значит, он будет выполнен "до конца".

"Это наш долг — помочь жителям Донбасса. И мы исполним его до конца", — сказал он в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее он отметил, что Россия ничего не потеряла за время проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, главное приобретение Российской Федерации в ходе спецоперации — укрепление суверенитета.