Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина.
По его словам, сдвиг заседания на час связан с рабочими моментами. Он отметил в интервью РИА Новости, что никаких DDOS-атак пока не зарегистрировано.
"У президента затянулась беседа с премьер-министром Мьянмы", — подчеркнул Песков.
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