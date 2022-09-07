Песков: задержка пленарного заседания на ВЭФ не связана с DDoS-атаками

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил причину задержки пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина.

По его словам, сдвиг заседания на час связан с рабочими моментами. Он отметил в интервью РИА Новости, что никаких DDOS-атак пока не зарегистрировано.

"У президента затянулась беседа с премьер-министром Мьянмы", — подчеркнул Песков.