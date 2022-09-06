На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Приморья Олег Кожемяко предложил продлить до 40 лет возраст "молодёжи", чтобы дальневосточную ипотеку могли взять россияне старше 36 лет.
Сейчас льготный кредит по программе могут получить молодые семьи, в которых супругам меньше 36 лет. Кожемяко попросил Путина продлить возраст "молодости" до 40 лет, поскольку россияне начали позже вступать в браки.
"Считаться молодежью до 40 лет", — повторил Путин слова главы Приморья, рассмеялся и пообещал подумать.
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