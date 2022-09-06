Лавров о премьерстве Трасс: не сможет укрепить позиции страны

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров убеждён, что у нового премьер-министра Британии Лиз Трасс не получится укрепить позиции государства на мировой арене. По словам министра, она не способна идти на компромиссы ради блага страны.