Марков: британцы могут сбить самолёт Путина при полёте на саммит G20

Политолог Сергей Марков считает, что лидеру Российской Федерации Владимиру Путину нельзя лететь на саммит G20, потому как глава британского правительства Лиз Трасс может организовать покушение на его жизнь.

"Сейчас, я думаю, она сконцентрируется на том, чтобы устраивать Путину провокации на "Большой двадцатке". Я вообще беспокоюсь, что Владимир Путин поедет на "Большую двадцатку". С таких людей, как Лиз Трасс станется, и они могут попытаться сбить самолет с нашим президентом", — сказал он в эфире телеканала "Первый Севастопольский".

Также эксперт не исключает военных провокаций со стороны премьер-министра Британии по примеру экс-главы правительства Бориса Джонсона.

Марков добавил, что Западу важно показать своё бесстрашие и превосходство, поэтому они могут пойти на любые меры.

"Они демонизируют Путина, считают его исчадием ада. Для них очень важно одновременно показать пример, что они могут убить кого угодно, даже главу ядерной державы", — отметил он.

Кроме того, политолог выразил категоричный протест против визита главы государства на саммит G20.

Ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что Трасс — шибанутый на всю голову премьер.