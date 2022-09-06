Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Лавровский: санкции Запада не повлияют на способность РФ добывать нефть и газ
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Лавров о премьерстве Трасс: не сможет укрепить позиции страны
Офис Борреля "спрятал" стенограмму его слов о "фашистской" России
Полиция Краснодара проверит женщину, которая ходила по улице с голой грудью
"Военный осведомитель": погиб австралийский боевик "Карпатской сечи"* Дэнэхэй
Москалькова: освобождён один из удерживаемых на Украине моряков из РФ
ВСУ обстреляли Энергодар: город обесточен
Старовойт: посёлок Тёткино в Курской области обесточен из-за обстрелов ВСУ

Марков: британцы могут сбить самолёт Путина при полёте на саммит G20

Политика

Политолог Сергей Марков считает, что лидеру Российской Федерации Владимиру Путину нельзя лететь на саммит G20, потому как глава британского правительства Лиз Трасс может организовать покушение на его жизнь.

Марков: британцы могут сбить самолёт Путина при полёте на саммит G20

"Сейчас, я думаю, она сконцентрируется на том, чтобы устраивать Путину провокации на "Большой двадцатке". Я вообще беспокоюсь, что Владимир Путин поедет на "Большую двадцатку". С таких людей, как Лиз Трасс станется, и они могут попытаться сбить самолет с нашим президентом", — сказал он в эфире телеканала "Первый Севастопольский".

Также эксперт не исключает военных провокаций со стороны премьер-министра Британии по примеру экс-главы правительства Бориса Джонсона.

Марков добавил, что Западу важно показать своё бесстрашие и превосходство, поэтому они могут пойти на любые меры.

"Они демонизируют Путина, считают его исчадием ада. Для них очень важно одновременно показать пример, что они могут убить кого угодно, даже главу ядерной державы", — отметил он.

Кроме того, политолог выразил категоричный протест против визита главы государства на саммит G20.

Ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что Трасс — шибанутый на всю голову премьер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей

Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.

Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Силовые структуры
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Силовые структуры
Поддубный: в Виннице ВС РФ могли уничтожить бойцов ВСУ, ехавших из США и Канады
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
Сергей Лебедев История русского купечества: быть выпоротым или заплатить налог Сергей Лебедев Ольга Лебедева Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине Ольга Лебедева Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова
Силовые структуры
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Силовые структуры
ВСУ оказались в тактической ловушке и попали под огонь ВКС РФ в Высокополье
Кнутов: удар по базам в Польше с оружием для ВСУ погубит человечество
Силовые структуры
Кнутов: удар по базам в Польше с оружием для ВСУ погубит человечество
Последние материалы
Старовойт: посёлок Тёткино в Курской области обесточен из-за обстрелов ВСУ
Политолог Бойков: Латвия настроена воевать с Россией уже тридцать лет
В Ижевске замглавы ритуального предприятия получил 260 тысяч штрафа за подкуп
WSJ: страны Европы столкнулись с наихудшим сценарием энергокризиса
В Красноярске раскритиковали ролик "Газпрома" о "замерзающей Европе"
Эрдоган об энергетическом кризисе в Европе: "Пожинает то, что посеяла"
Марков: британцы могут сбить самолёт Путина при полёте на саммит G20
Беглов находится под угрозой отставки — "Незыгарь"
В Африке разбился российский вертолёт после обстрела с земли
Подоляка: ВСУ "свернут" наступление на Херсон, если будет прорыв в Донбассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников