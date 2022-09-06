Беглов находится под угрозой отставки — "Незыгарь"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов находится под угрозой отставки, а в Кремле предпочли дистанцироваться от поддержки неэффективной работы градоначальника. Об этом сообщили администраторы Telegram-канала "Незыгарь".

Аналитики вышеуказанного канала составили список "губернаторов в режиме мобилизации". В него вошли фамилии десяти глав российских регионов, чьи ошибки могут привести к их отставке. На пятом месте расположился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Петербургский градоначальник, по словам экспертов, находится в инерции внутренних элитных конфликтов и актуализированных разговоров о его скорейшей отставке. Элиты в Санкт-Петербурге полагают, что Кремль предпочел дистанцироваться от поддержки неэффективной работы Беглова. Это в значительной степени смогло ослабить его потенциал "политической выживаемости", а также крайне отрицательно сказалось на рейтингах главы Северной столицы.

Эксперты подчеркивают, что такая точка зрения может быть навязана оппонентами Александра Беглова. Однако она устойчиво работает на ослабление позиций градоначальника.

Ранее СМИ писали, что Александр Беглов продолжает стремительно терять позиции в различных политических и аналитических рейтингах. Так, совсем недавно глава Петербурга попал в шорт-лист губернаторов "под ударом" из-за закона о "Комплексном развитии территорий". Помимо того, Беглов занял последнее место среди других глав регионов в рейтинге аналитического агентства PRAVDASERM, а также смог "пробить дно" в рейтинге "Агентства политических и экономических коммуникаций".