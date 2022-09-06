Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, чем планирует заниматься после ухода со своей нынешней должности.
Он заявил в интервью РБК, что пока об этом не думал, но добавил, что не собирается сидеть без дела.
"Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать", — объяснил представитель Кремля.
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