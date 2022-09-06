Песков заявил, что не останется без работы после ухода с должности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, чем планирует заниматься после ухода со своей нынешней должности.

Он заявил в интервью РБК, что пока об этом не думал, но добавил, что не собирается сидеть без дела.

"Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать", — объяснил представитель Кремля.