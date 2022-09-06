Если Литва продолжит мешать калининградскому транзиту, Россия примет меры, которые скажутся на её экономическом благосостоянии. Об этом заявил сотрудник МИД РФ Сергей Беляев в интервью РИА Новости.
Дипломат рассказал, что вопросы калининградского пассажирского и грузового транзита сейчас активно обсуждаются российской стороной с Брюсселем и Вильнюсом.
По словам собеседника агентства, "партнёры" предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий РФ вынуждена будет предпринять ряд контрмер, которые окажут существенное влияние на их экономику.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.