МИД РФ: меры против Литвы будут приняты в случае препятствования транзиту

Если Литва продолжит мешать калининградскому транзиту, Россия примет меры, которые скажутся на её экономическом благосостоянии. Об этом заявил сотрудник МИД РФ Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

Дипломат рассказал, что вопросы калининградского пассажирского и грузового транзита сейчас активно обсуждаются российской стороной с Брюсселем и Вильнюсом.

По словам собеседника агентства, "партнёры" предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий РФ вынуждена будет предпринять ряд контрмер, которые окажут существенное влияние на их экономику.