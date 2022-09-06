Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Донбасс: когда придёт время

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, когда придёт время. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил в интервью "Известиям", что планы по развитию Донбасса обширные. Там ведётся активная работа и трудятся тысячи людей, добавил представитель Кремля.