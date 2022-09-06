Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам-участникам СВО

Для россиян, которые, хотят в качестве добровольцев отправиться на Украину для участия в спецоперации, правительство гарантирует сохранение рабочих мест, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, российский президент намерен дать правительству соответствующее поручение на фоне обращения к главе государства сотрудника МЧС. Мужчина рассказал, что хотел отправиться на Украину в качестве добровольца, но тогда бы не было гарантий, что по возвращении его примут обратно на должность.

"Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствие с ситуацией де-факто", — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме сохранения рабочего места, поправки в законодательство должны гарантировать и длительный отпуск, резюмировал представитель Кремля.