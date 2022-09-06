Прокачка газа по "Северному потоку-1" возобновят после окончания ремонта турбины, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"(Прокачка возобновится. — Прим. ред.), как только будет решён вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины", — пояснил министр на полях ВЭФ журналистам.