Прокачка газа по "Северному потоку-1" возобновят после окончания ремонта турбины, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"(Прокачка возобновится. — Прим. ред.), как только будет решён вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины", — пояснил министр на полях ВЭФ журналистам.
О прекращении работы "Северного потока-1" сообщили 2 сентября. В газоперекачивающем агрегате обнаружили утечку масла.
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