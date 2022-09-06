За квартал на "Сбер" совершили более 800 кибератак

За квартал российская корпорация "Сбер" и её дочерние предприятия отразили 800 кибератак, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как подчеркнул Кузнецов, такого "интереса" от хакеров компания не испытывала в течение последних пяти лет.

"За последний квартал "Сбер" выдержал уже около 450 DDOS-атак на себя, 350 на наши дочерние компании", — сообщил зампред в рамках сессии ВЭФ-2022.

Кузнецов уточнил, что против России идёт настоящая кибервойна.